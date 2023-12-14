У 2023 році у світі загинули 45 журналістів – «Репортери без кордонів»

З початку 2023 року у світі під час виконання своїх професійних обов’язків загинули 45 журналістів. Це найнижчий показник із 2002 року, йдеться у щорічній доповіді правозахисної організації «Репортери без кордонів».

Найбільше журналістів (23) загинули цього року у зонах військових конфліктів, кажуть дослідники. За два роки війни в Україні, кажуть вони, загинуло 11 журналістів, з них двоє – цьогоріч.

Водночас 17 медійників були вбиті у Секторі Гази, Ізраїлі та Лівані, пишуть RSF.

Примітка: станом на 13 грудня міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ) на своєму сайті пише, що щонайменше 63 журналісти та працівники ЗМІ були серед загиблих із 7 жовтня, початку війни між Ізраїлем та угрупованням «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС). Саме 7 жовтня, у перший день нападу «Хамас» на Ізраїль, загинуло найбільше журналістів – шестеро. Поза тим, CPJ зауважує: з наявних даних незрозуміло, чи всі ці журналісти висвітлювали конфлікт на момент загибелі.

«Репортери без кордонів» зазначають, що за останні 20 років найбільше журналістів загинули у 2012-2013 роках – 144 та 143 особи відповідно. У цей час відбувалися найбільш жорсткі бойові дії у Сирії та Іраку. У 2022 року було вбито 61 журналіста.

У в’язниці за свою діяльність наразі перебуває 521 журналіст, зазначають автори доповіді. Найбільше ув’язнених у Китаї (121), М’янмі (68) та Білорусі (39). У Росії, за підрахунками «Репортерів без кордонів», у СІЗО та колоніях перебувають 28 журналістів.

До початку 2024 року по всьому світу, як і раніше, вважаються зниклими безвісти 84 журналісти (сім нових випадків зафіксовано у 2023 році).

За даними Інституту масової інформації, станом на початок листопада, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Росія вбила 68 журналістів. 10 з них загинули під час виконання професійних обов’язків, 58 – як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань (з них 45 загинули як учасники бойових дій, 13 – унаслідок російських обстрілів або катувань).