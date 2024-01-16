«Приклади, які нагадують часи Януковича» – ІМІ заявляє про системний тиск на журналістів

Інститут масової інформації (ІМІ) в особі своєї директорки Оксани Романюк 16 січня оприлюднив заяву з вимогою до української влади відреагувати на події навколо журналіста-розслідувача Юрія Ніколова та команду Bihus.Info, яка також розкриває проблеми корупції в Україні.

«Вчора – атака на розслідувача Юрія Ніколова, сьогодні – на Bihus.Info. До того був системний тиск на «Детектор медіа» і Севгіль Мусаєву, «Бабель» та інші медіа… І мені дуже шкода спостерігати приклади, які нагадують часи Януковича», – відзначила директорка ІМІ.

За словами Романюк, цілеспрямоване полювання на медіа, стеження, запис прихованого відео – неприпустимі в демократичній країні.

16 січня керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус записав заяву щодо оприлюднення в мережі відео про вживання операторами його проєкту заборонених речовин. «Але, по-перше, їм прослуховували телефони… По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання», – наголосив Бігус.

Також він повідомив про звільнення серед операторів свого проєкту і пошук нових фахівців для зйомок. Що ж до решти колег – усі, хто співпрацює з Bihus.Info, зроблять тести на вживання наркотиків, додав керівник проєкту.

Із заявою про неприпустимість тиску на журналістів виступив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (депутат від фракції «Голос»).

«Посвідчення журналіста, прокурора чи депутата не є і не може бути підставою для порушення закону. Жодного. Але прихована зйомка, злив відео і тиск на медіа також неприпустимі. Упродовж цього тижня ми вже дізналися про два випадки атак на медійників – спершу несподіваний візит людей у формі до Юрія Ніколова, тепер –цілеспрямована робота проти Bihus.info. Очікую, що правоохоронні органи відреагують на це свавілля щодо ЗМІ. Необхідно з’ясувати, хто і з якою ціллю шпигував та завдяки кому матеріали потрапили в публічний доступ», – написав Юрчишин у фейсбуці.

Днем раніше про намагання невідомих проникнути до його помешкання повідомив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Поліція Києва повідомила, що перевіряє факт погроз журналістові.

Юрій Ніколов – журналіст-розслідувач, який розкрив, серед іншого, зловживання на закупівлях для Міністерства оборони (зокрема, відомий випадок про «яйця по 17 гривень»).