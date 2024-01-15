До квартири журналіста-розслідувача Ніколова намагалися вдертися невідомі

Невідомі особи ввечері 14 січня намагалися вдертися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, якого в цей час удома не було, повідомив сам редактор видання «Наші гроші» у фейсбуці.

За словами матері журналіста, яка була в квартирі сама, якісь особи вимагали відчинити двері, гучно лаялися, кричали і вимагали, щоб Ніколов «ішов служити».

«Ці уроди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною, бо більше ні з ким – другий син в Авдіївці, дорослий онук – на Куп’янському напрямку», – написав Ніколов.

Одразу після інциденту анонімний телеграм-канал «Картковий офіс» (оригінальна назва «Карточный Офис», зміст викладається російською) стверджував, що невідомі особи нібито є військовими, які «приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту».

«Наразі Юрій Ніколов пише заяву у поліцію. Після цього має бути відкрите кримінальне провадження. Офіс Генпрокурора візьме його на контроль. В рамках цього кримінального провадження будуть встановлюватися всі обставини події», - повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Юрій Ніколов підтвердив Радіо Свобода, що звернувся із заявою про злочин до правоохоронців.

У поліції Києва вдень 15 січня заявили, що «перевіряють факт погроз журналісту», не назвавши його прізвища. «Під час моніторингу в одній із соціальних мереж поліцейські виявили публікацію щодо погроз одному з представників медіа», – вказано в повідомленні.

Юрій Ніколов – журналіст-розслідувач, який розкрив, серед іншого, зловживання на закупівлях для Міністерства оборони (зокрема, відомий випадок про «яйця по 17 гривень»).