«Провокація лише закріплює припущення, що це відповідь влади на мою критику» – журналіст-розслідувач Ніколов 

Журналіст-розслідувач, редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) назвав напад на своє помешкання «тупою провокацією, яка підтверджує припущення, що це відповідь влади на критику президента».

«Це розумово відсталі люди, які навіть не зрозуміли, що вони зробили цією провокацією. Вони одним махом ще більше закріпили наратив, що це відповідь чинної влади на мою критику президента. Це просто жах, оскільки ці люди показують Заходу, що в Україні можливо тиснути на людину, яка критикує президента. Критикує відкрито і по ділу, як я вважаю, не через зневагу, а за конкретні факти. Отаку відповідь вони вважають нормальною. На жаль, це найбільша біда. Я не можу назвати їх інакше, як зрадниками або просто розумово відсталими людьми», – каже Ніколов.

Журналіст зазначив, що на опублікованому відео нікого з нападників не впізнав. Водночас додав він, що «жодних ознак того, що це були військові, не побачив, скоріше, зі слів матері, ці люди справили враження маргіналів».

«Жодних повісток чи офіційних документів вони не залишили. Сьогодні зі мною контактувало багато людей із влади і у них є розуміння, що це не були представники з ТЦК чи з військкомату. Тобто це була тупа банальна провокація, яка мала на меті або дискредитувати мене, або натиснути на мене, ну або принаймні потролити мене, щоб я якось, не знаю… Навіть не знаю чого вони від мене очікують, оскільки жодних таких натяків на те, за що це мені прилетіло, вони не залишили», – сказав Ніколов, наголосивши, що інцидент може бути вигідний ворогу і вже активно «розганяється» в інформаційному просторі

Одразу після інциденту анонімний телеграм-канал «Картковий офіс» (оригінальна назва «Карточный Офис», зміст викладається російською) опублікував відео, пост із відео та фото з місця події. Зокрема, голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін переконаний, що цей телеграм-канал пов’язаний з Офісом президента.

«Я безумовно розумію, що є зв’язок провокаторів з цим телеграм-каналом. Оскільки відео було розміщено на ньому вчора о 16.38. Це саме той час, коли вони ще знаходились у мене тут на поверсі. Як мені повідомила мама, вони після того часу, ще хвилин 20 були тут і грюкали в двері. Тобто вони ж маленький шматочок оприлюднили, але насправді більше пів години лупашували. Тому, звісно, їх ексклюзив може мати тільки одне пояснення: ці чорти були пов'язані з цим телеграм-каналом. Як вони пов’язані з Офісом? Чесно, я не знаю», – прокоментував Ніколов.

Однак старша радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна зв’язок телеграм-каналу з Офісом президента спростувала.

«Жодного зв’язку цей телеграм-канал з Офісом президента не має. Я сама тільки вийшла з зустрічі й прочитала ці новини, тому, мабуть, поки що немає чіткої позиції, яку я можу артикулювати, тим паче від імені Офісу. Але точно можу сказати: не пов’язуйте цей анонімний телеграм-канал або будь-який інший з Офісом президента. Це не відповідає дійсності», – сказала вона в ефірі Радіо Свобода.

За словами Юрія Ніколова, наразі він співпрацює з правоохоронцями, зокрема, вже подав заяву до поліції.

«Заявив про тиск на мене як на журналіста. Обіцяють, що справа буде відкрита сьогодні або завтра вранці. Як мені повідомили, в Офісі генпрокурора обіцяють взяти справу на контроль. Станом на зараз, я бачу нормальну роботу правоохоронців, вони роблять свою роботу. Тим більше, що вони самі ініціювали зв'язок зі мною сьогодні. Тобто відреагували на публічну частину історії. Ну, далі будемо дивитися, як все буде рухатись», – зазначив він.

Невідомі особи ввечері 14 січня намагалися вдертися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. За словами матері журналіста, яка була в квартирі сама, якісь особи вимагали відчинити двері, гучно лаялися, кричали і вимагали, щоб Ніколов «ішов служити».

Юрій Ніколов – журналіст-розслідувач, який розкрив, серед іншого, зловживання на закупівлях для Міністерства оборони (зокрема, відомий випадок про «яйця по 17 гривень»).