Тиск на журналістів? Про що свідчить кейс Bihus.Info

У Службі безпеки України повідомили, що розслідують обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info. Напередодні у мережі опублікували відео, на якому нібито працівники видання, які не є журналістами, вживають заборонені речовини. Керівник Bihus.Info Денис Бігус повідомив про звільнення серед операторів свого проєкту. Команда видання також заявила про стеження за членами команди близько року. Одразу із заявою про неприпустимість тиску на журналістів виступив голова парламентського комітету з питань свободи слова. Медіарух заявив про системний тиск на незалежних журналістів.

Чи свідчить оприлюднення цих записів про тиск на журналістів? Хто може за цим стояти та якою повинна бути реакція правоохоронних органів? Радіо Свобода зібрало думки журналістів та експертів зі свободи слова.

Запит до СБУ

Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії

Стеження за командою розслідувачів Bihus.Info. відбувалися або в рамках досудового слідства, або незаконно. В обох випадках це свідчить про те, що операція була підготовленою. Так вважає голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Про це він заявив у етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).

«З чим ми можемо пов'язувати – тільки з журналістською діяльністю. Тому, як на мене, це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії. Але хто їх вчиняв – на це мають відповідати правоохоронні органи. Інакше підозри, які вже зараз лунають з усіх боків, що це, власне, і були правоохоронні органи в інтересах когось з представників влади, будуть фактично підтвердженням», – говорить Ярослав Юрчишин.





Він заявив, що комітет найближчим часом сформує запит до СБУ щодо стеження за журналістами Bihus.Info. Юрчишин вважає, що ця історія негативно вплине на репутацію всього середовища журналістів-розслідувачів, адже може стати інструментом маніпуляцій.

«Замовників кінцевих (потенційних – ред.) може бути досить багато, але перший етап – це необхідно з'ясувати виконавців. З чим ми маємо справу? По-перше, Максим Опанасенко (розслідувач Bihus.Info – ред.) заявив, що є факти неодноразового, а фактично систематичного стеження за працівниками Bihus.Info впродовж тривалого періоду часу, принаймні останні місяці», – говорить Юрчишин.

Також, на його думку, «мовчанка» з боку СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора грає не на користь цим структурам, оскільки дає опонентам можливість говорити: «Мовчать, значить, це їхніх рук справа».

Дії СБУ та Офісу генпрокурора

Через добу після публікації резонансного відео Служба безпеки України публічно повідомила, що почала розслідування стосовно незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту. За даними пресслужби СБУ, відкрите кримінальне провадження за статтею 359 ККУ.



«На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин», – йдеться у заяві.



У відповідь на запит Радіо Свобода у Офісі генпрокурора повідомили, що відомство здійснює процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням. Йдеться про ч. 1 ст. 359 ККУ – «Незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання». Покарання, яке передбачене за такий злочин, – це штраф від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів або обмеження чи позбавлення волі до чотирьох років.



Також за інформацією джерела Радіо Свобода у правоохоронних органах, слідчі перебувають на звʼязку з юристами проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info. Про це стало відомо 17 січня.

«Слідчі поліції… чекають на заяву, тоді буде відкрите кримінальне провадження. У цьому випадку слідчим обов’язково потрібна письмова заява від потерпілих, бо стаття належить до категорії приватного звинувачення. І, до речі, провадження може бути не одне», – розповіли Радіо Свобода у поліції.

Реакція медіаспільноти

Ситуацією стурбовані і в професійній спільноті. Із заявою про системний тиск на журналістів виступив Медіарух, до якого належать українські журналісти та експерти медійних організацій. Вони закликають відреагувати на ситуацію президента Зеленського, правоохоронні органи та громадянське суспільство.

Відбувається порушення права журналістів на приватне життя

«За останні кілька днів ми стали свідками атак на журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, на Bihus.Info, а до того — на «Детектор медіа», «Українську правду», NV, «Цензор», «Бабель», «Лігу.net». Окрім провокацій і спроб дискредитації, відбувається стеження, прослуховування телефонних розмов та порушення права журналістів на приватне життя ― і все це з метою тиску на незалежні медіа», – йдеться у заяві.

Журналісти вбачають у ситуації злочинні дії, які «завдають шкоди майбутньому України як демократичної держави» та вимагають оперативної реакції з боку правоохоронних органів.

Що кажуть у Bihus.Info

16 січня Денис Бігус записав реакцію на публікацію відео каналу «Народна правда», на якому нібито співробітники Bihus.Info вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту повідомив про звільнення цих працівників. Водночас він наголосив на тому, що «по-перше, їм прослуховували телефони… По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання».

У другому відео, яке опублікували Bihus.Info 16 січня, Денис повідомив, що редакція розпочала власне розслідування, щоб з’ясувати організаторів стеження за командою. Він підозрює, що за цим можуть стояти спецслужби.

«По справжньому мені соромно за виконавців цього шоу. Ну, в них же там погони якісь. І хоча станом на зараз я ще не в курсі, які саме погони», – сказав Денис Бігус.

У редакції наголошують, що приховане стеження відбувалося не тільки під час корпоративу, який показали на «злитому» відео, і говорять, що це тривало щонайменше кілька місяців.

«Ми не можемо про це точно стверджувати, тому що це те, що нам зрозуміло з опублікованого відеозапису. Може, це тривало набагато довше, набагато більше, про це ми не можемо сказати. Хто за цим стоїть? Також станом не зараз немає у нашій команді такої відповіді. Вочевидь, це люди, які хочуть знати, чим займаються журналісти, які теми вони готують, над чим вони працюють», – прокоментувала в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») журналістка проєкту Анастасія Усенко. Її розслідування про медіазвіти для Офісу президента видання оприлюднило за день до «зливу» з корпоративу команди.

Через кого оприлюднили

Фактчекерка Альона Романюк вважає, що людина, яка зазначена головною редакторкою сайту «Народна правда», Марія Швецова – не є реальною людиною. Так само, як і інші члени команди, які вказані на сторінці.

Люди, які запустили цей вкид, добре розуміли, що слід дискредитувати саме журналістів

«Уся «редакція» має вигадані місця роботи, згенеровані штучним інтелектом світлини», – написала Романюк у своєму дописі про підсумки фактчекінгу. Вона також додає, що за 5 років існування цього видання на їхньому ютуб-каналі з’явилося всього 4 відео, та називає видання «сайтом-сміттяркою». На її переконання, у цій ситуації був використаний так званий принцип «гнилого оселедця».

«На записі видно, що журналісти нічого не вживають. Вживають ті, хто зазвичай за кадром, оператори. Але люди, які запустили цей вкид, добре розуміли, що слід дискредитувати саме журналістів», – пояснює маніпуляцію Романюк.

Запит на перевірку ресурсу «Народна правда», за словами голови комітету з питань свободи слова, також скерують до СБУ.

«Це їхня функція, бо насправді тут ми маємо приклад конкретно дезінформації. У нас дуже м'яка відповідальність, фактично немає відповідальності за дезінформацію, тому ми зараз працюємо і на те, щоб посилити відповідальність», – говорить Ярослав Юрчишин.

Не перший випадок?

Втім, ситуація з Bihus.Info не єдина. Напередодні оприлюднення відео зі стеженням, розслідувач видання «Наші гроші» Юрій Ніколов повідомив про залякування. Ввечері 14 січня невідомі особи намагалися вдертися до квартири журналіста. За словами матері журналіста, яка була в квартирі сама, якісь особи вимагали відчинити двері, гучно лаялися, кричали і вимагали, щоб Ніколов «ішов служити».

В етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) він назвав напад на своє помешкання «провокацією, яка підтверджує припущення, що це відповідь влади на критику президента».

Одразу після інциденту анонімний телеграм-канал «Картковий офіс» (оригінальна назва «Карточный офис», зміст викладається російською) опублікував відео та фото з місця події біля квартири Ніколова.

Голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін переконаний, що цей телеграм-канал пов’язаний з Офісом президента.

Про проблему також написало профільне видання «Детектор медіа», яке вважає, що в Україні на основі анонімних телеграм-каналів воюють з критиками влади.