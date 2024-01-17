Комітет Ради найближчим часом сформує запит до СБУ щодо стеження за журналістами Bihus.Info – Юрчишин

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова найближчим часом сформує запит до Служби безпеки України задля з’ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) повідомив голова цього комітету, народний депутат від партії «Голос» Ярослав Юрчишин.



«Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії. Але хто їх вчиняв – за це мають відповідати правоохоронні органи. Інакше підозри, які вже лунають з усіх боків, що це і були правоохоронні органи в інтересах когось із представників влади, будуть фактично підтвердженими. Мовчанка Служби безпеки України, без дозволу яких не могли б здійснюватися такі записи, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, скоріше грає проти них», – заявив він.



Також Юрчишин зауважив, що варто відділяти факти ймовірного вживання наркотиків від факту шпигування за журналістами.



«Це однозначно виноситься за рамки. Ні посвідчення журналіста, ні посвідчення депутата, ні посвідчення прокурора, ні статус судді не дозволяє переступати закон. Але доведення переступання закону теж має бути в рамках закону», – зауважив депутат.



Комітет збиратиметься на засідання щодо системи порушень професійних прав журналістів, проявами якої стала низка недавніх подій: напад на Михайла Ткача, перешкоджання роботі журналістки в Миколаєві та провокація проти розслідувача Юрія Ніколова, каже Юрчишин. За фактом останнього інциденту члени комітету ВР з питань свободи слова вже звернулися до Офісу Генерального прокурора із запитом про кримінальне провадження.

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16 січня керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус записав заяву щодо оприлюднення в мережі відео про вживання операторами його проєкту заборонених речовин. «Але, по-перше, їм прослуховували телефони… По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання», – наголосив Бігус.

Також він повідомив про звільнення серед операторів свого проєкту і пошук нових фахівців для зйомок. Що ж до решти колег – усі, хто співпрацює з Bihus.Info, зроблять тести на вживання наркотиків, додав керівник проєкту.