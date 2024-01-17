Удари Росії по Одесі та Харкову. Стеження за Bihus.Info: чому мовчать СБУ та МВС?

- Пошкодження цивільної інфраструктури та щонайменше 17 поранених. Російські сили атакували Харків. Попередньо відомо, що били ракетами С-300. З представниками влади поспілкуємось про те, яка ситуація в місті зараз.
- «Війна закінчиться справедливим і стабільним миром». Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням. У ньому він багато згадував Путіна, зокрема, заявивши, що український народ ніколи не пробачить російському президенту та всім тим, хто спонсорував тероризм. Розкажемо про головне із промови Зеленського.
- За членами команди Bihus.Info нібито стежили близько року, ймовірно, шукаючи способи дискредитувати редакцію. Про це заявив автор і засновник розслідувального проєкту, реагуючи на відео з мережі, де, як вказано, журналісти начебто вживають заборонені наркотичні речовини. Українські медіа виступили на підтримку колег, називаючи такі дії тиском та вимагаючи від влади реагувати. То чи дійсно на незалежних журналістів пробують чинити тиск і хто може за цим стояти?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
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