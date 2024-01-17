Удари Росії по Одесі та Харкову. Стеження за Bihus.Info: чому мовчать СБУ та МВС?

Пошкодження цивільної інфраструктури та щонайменше 17 поранених. Російські сили атакували Харків. Попередньо відомо, що били ракетами С-300. З представниками влади поспілкуємось про те, яка ситуація в місті зараз.

ракетами С-300. З представниками влади поспілкуємось про те, яка ситуація в місті зараз. « Війна закінчиться справедливим і стабільним миром». Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням. У ньому він багато згадував Путіна, зокрема, заявивши, що український народ ніколи не пробачить російському президенту та всім тим, хто спонсорував тероризм. Розкажемо про головне із промови Зеленського.

Війна закінчиться справедливим і стабільним миром». Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням. У ньому він багато згадував Путіна, зокрема, заявивши, що український народ ніколи не пробачить російському президенту та всім тим, хто спонсорував тероризм. Розкажемо про головне із промови Зеленського. За членами команди Bihus.Info нібито стежили близько року, ймовірно, шукаючи способи дискредитувати редакцію. Про це заявив автор і засновник розслідувального проєкту, реагуючи на відео з мережі, де, як вказано, журналісти начебто вживають заборонені наркотичні речовини. Українські медіа виступили на підтримку колег, називаючи такі дії тиском та вимагаючи від влади реагувати. То чи дійсно на незалежних журналістів пробують чинити тиск і хто може за цим стояти?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: