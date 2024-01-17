CБУ відкрила справу через прослуховування Bihus.Info

Служба безпеки України розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info.



Як повідомляє пресслужба відомства, за цим фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).



«На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин», – йдеться у заяві СБУ.

Також Офіс генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода повідомив, що 17 січня за публічною заявою представника редакції Bihus.Info щодо незаконного стеження розпочали кримінальне провадження. В Офісі генпрокурора додали, що досудове розслідування доручили Головному слідчому управлінню СБУ України, а процесуальне керівництво здійснює ОГП.

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Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заявив, що комітет найближчим часом сформує запит до СБУ задля з’ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.Info.

Днями у мережі з'явилося відео нібито з співробітниками Bihus.Info, на відео були продемонстровані нібито записи їхніх розмов і вживання. ймовірно, наркотиків. Після цього керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус записав заяву щодо оприлюднення в мережі відео про вживання операторами його проєкту заборонених речовин. «Але, по-перше, їм прослуховували телефони… По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання», – наголосив Бігус.

Також він повідомив про звільнення серед операторів свого проєкту і пошук нових фахівців для зйомок. Що ж до решти колег – усі, хто співпрацює з Bihus.Info, зроблять тести на вживання наркотиків, додав керівник проєкту.

Згодом у Bihus.Info заявили, що відео з матеріалів стеження та прослуховування журналістів свідчить, що за ними стежили близько року.

Очільник проєкту Денис Бігус також оприлюднив звернення, у якому сказав, що наразі не знає, хто саме стоїть за стеженням – на його думку, камери встановили «представники поки невстановленої служби». Він також висловив зацікавлення щодо того, за якою санкцію прослуховували телефони і на які підставі цю санкцію надали.

Також, на думку Бігуса, оприлюднене відео виглядає як системне намагання дискредитувати багаторічну роботу його редакції, а не «спонтанна акція помсти» за окремий матеріал.