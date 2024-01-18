ОГП повідомив про розслідування через поранення журналіста Радіо Свобода на Запоріжжі

Офіс генерального прокурора повідомив про початок розслідування у справі про російський артилерійський обстріл, під який потрапила знімальна група Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) під час зйомок телесюжету на півдні України і через що журналіст Дмитро Євчин зазнав поранення.

Як повідомили в ОГП, за процесуального керівництва Пологівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.

«За даними слідства, вранці 17 січня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу території Пологівського району під час здійснення професійної діяльності отримав поранення журналіст Радіо Свобода. Триває слідство», – йдеться в повідомленні.

Зранку 17 січня знімальна група Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) потрапила під артилерійський обстріл під час зйомок телесюжету на півдні України, журналіст Дмитро Євчин зазнав поранення.

Група у складі журналіста Дмитра Євчина і оператора Микити Ісайка знімала телесюжет на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. У результаті мінометного обстрілу Дмитро Євчин зазнав осколкового поранення в ногу. За даними лікарів, журналісту успішно провели операцію, він поки перебуватиме у реанімації.

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Дмитро Євчин працює в проєкті Крим.Реалії (Радіо Свобода) з 2018 року, був ведучим телепророграм і автором резонансних сюжетів про життя окупованого Росією Криму. З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україні у 2022 році висвітлює військові дії, працює на лінії зіткнення. Разом із оператором Микитою Ісайком є автором репортажів із передової на південному напрямку українсько-російського фронту.

За даними Інституту масової інформації (ІМІ), від лютого 2022 року внаслідок російської агресії загинули 70 журналістів, з них 10 – під час виконання професійної журналістської діяльності, 25 журналістів зазнали поранень.