Справа закупівель одягу для ЗСУ: одного з підозрюваних взяли під варту

Одному з підозрюваних у справі про закупівлі одягу й білизни для Збройних сил України обрали запобіжний захід – про це повідомила журналістам речниця Офісу генеральної прокурори Надія Максимець.

«Клопотання прокурора задоволено, одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16.03.24 із заставою 500 001 528 грн», – цитує Максимець агентство «Укрінформ».

За даними Суспільного, йдеться про Андрія Колотила. Адвокат підозрюваного Сергій Пушкарській заявив мовнику, що захист буде оскаржувати рішення суду і розмір застави.

Сьогодні суд обирає запобіжний захід двом керівникам підприємств, які фігурують у справі, і їхньому представнику.

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Печерський районний суд Києва 18 січня обирає запобіжний захід трьом фігурантам справи про оборудки із закупівлями одягу й білизни для ЗСУ.

Вони ж, як вважає сторона обвинувачення, були спільниками злочинної організації, яку створив львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. Про підозру йому та ще чотирьом фігурантам напередодні повідомило ДБР.

Фігурантам закидають створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство в особливо великих розмірах. За даними слідства, державі було завдано збитків на майже мільярд гривень.

Ані самого Ігоря Гринкевича, ані його сина Романа Гринкевича немає серед тих, кому обирають запобіжний захід.