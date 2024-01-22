Генпрокурор: Гринкевича-молодшого затримали при спробі виїхати з України

П’ятого учасника справи про закупівлі одягу для Збройних сил затримали в Одесі – про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час брифінгу 22 січня, передає пресслужба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці не називають імені затриманого, але обставини вказують на Романа Гринкевича.

За даними генерального прокурора, чоловіка затримали близько 6:50 у понеділок у Одесі при спробі виїхати за межі країни.

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«За даними слідства, підозрюваний виїхав до міста Одеса орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання», – йдеться в повідомленні.

Печерський районний суд дозволив затримати п’ятого підозрюваного у справі про закупівлі одягу та білизни для військових 19 січня.

Раніше радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань повідомила Радіо Свобода, що Гринкевича-молодшого не могли затримати, тому що для цього бракувало доказів.

18 січня стало відомо, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича. Він є одним із п’яти підозрюваних у кримінальному провадженні про закупівлі одягу для Збройних сил. За даними слідства, сума закупівель сягала майже 1 мільярда гривень. Трьом іншим підозрюваним у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави розміром у 500 мільйонів гривень.

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Головний фігурант справи – бізнесмен Ігор Гринкевич – перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року. Його затримали під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження. Тоді Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

17 січня Ігорю Гринкевичу повідомили підозру у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ. П’яти членам організації, яку, як стверджують в ДБР, створив Ігор Гринкевич, повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».