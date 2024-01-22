Директор ДБР: запобіжний захід Роману Гринкевичу обиратимуть сьогодні

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов прокоментував затримання Романа Гринкевича в Одесі на брифінгу 22 січня.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, за його словами, йому кілька разів вдавалося переховуватися від слідства.

«За оперативною інформацією, він намагався вирішити питання про незаконний перетин державного кордону України, щоб у подальшому сховатися в одній із європейських країн. Сьогодні Роман Гринкевич буде доставлений до суду з метою обрання запобіжного заходу», – заявив він.

Сухачов нагадав, що справа стосується постачання військового одягу за договорами з Міністерством оборони, який не відповідав технічним вимогам договорів через низьку якість.

Раніше генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що п’ятого учасника справи про закупівлі одягу для Збройних сил затримали в Одесі вранці 22 січня.

Печерський районний суд дозволив затримати п’ятого підозрюваного у справі про закупівлі одягу та білизни для військових 19 січня.

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18 січня стало відомо, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича. Він є одним із п’яти підозрюваних у кримінальному провадженні про закупівлі одягу для Збройних сил. За даними слідства, сума закупівель сягала майже 1 мільярда гривень. Трьом іншим підозрюваним у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави розміром у 500 мільйонів гривень.

Головний фігурант справи – бізнесмен Ігор Гринкевич – перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року. Його затримали під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження. Тоді Гринкевичу повідомили про підозру пропозиції неправомірної вигоди службовій особі. 17 січня йому також повідомили підозру у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ.

П’яти членам організації, яку, як стверджують в ДБР, створив Ігор Гринкевич, повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».