Бельгія планує надати понад 600 млн євро військової допомоги Україні – Умєров

Бельгія цього року планує надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги, повідомив 22 січня міністр оборони Рустем Умєров після телефонної розмови з міністеркою оборони Бельгії Людивін Дедондер.

«Високо ціную непохитну підтримку бельгійських партнерів. Цього року Бельгія планує надати 611 мільйонів євро військової допомоги і має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію наших сил оборони», – написав Умєров на своїй сторінці у фейсбуці.

Міністр оборони України додав, що разом із бельгійською колегою вони обговорили останні події на фронті й перспективи оборонної співпраці між країнами. Також він подякував Бельгії за участь в програмі навчання українських пілотів.

Дедондер розмову не коментувала, але на своїй офіційній сторінці в соцмережі X (колишньому твіттері) зробила репост публікації з офіційного аккаунту Міноборони України про ці переговори.

Бельгія неодноразово надавала фінансову допомогу Україні – минулого року країна надала один зі своїх найбільших пакетів допомоги, посилюючи військову підтримку України. Крім того, Бельгія бере активну участь в підготовці українських пілотів на F-16.