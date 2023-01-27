Бельгія надає Україні найбільший на сьогодні пакет допомоги – прем’єр

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кро заявив про посилення військової підтримки України та надання найбільшого на сьогодні пакету допомоги.

«Україна має бути в змозі захистити себе від жорстокої російської агресії. Саме тому Бельгія посилює свою військову підтримку України, надаючи найбільший на сьогодні пакет допомоги. Україна переможе у цій війні. Наша безпека та наші цінності також перебувають під загрозою», – написав він у твіттері.

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Крім того, минулого тижня Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад 400 мільйонів євро – це 12-й і на сьогодні найбільший пакет військової допомоги Україні.