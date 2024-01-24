САП: правоохоронці «вимушено» завершили розслідування щодо Микитася у справі про кошти Міноборони

Правоохоронці завершили розслідування щодо народного депутата та ще п’ятьох людей у справі про ймовірне заволодіння 312 мільйонами гривень Міністерства оборони. Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 24 січня.

За повідомленням САП, таке рішення ухвалив прокурор напередодні. Розслідування стосувалося «народного депутата України 8-го скликання, його помічника, а також директора підконтрольної компанії, трьох колишніх та чинних військовослужбовців старшого та вищого офіцерського складу». Їх підозрюють у заволодінні понад 312 мільйонами гривень коштів Міністерства оборони.

«Водночас слід зазначити, що це рішення було вимушеним та прийнятим прокурором після відмови суду у продовженні строку досудового розслідування. Зокрема, у вказаному кримінальному провадженні, використано лише три місяці строків слідства з 12 встановлених КПК України для розслідування проваджень вказаної категорії», – заявляє прокуратура.

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Відтак обвинувачення не провело всіх слідчих та процесуальних дій, які вважало необхідними.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного народного депутата, обставини вказують на Максима Микитася.

25 жовтня 2023 року народному депутату 8 скликання повідомили про підозру в заволодінні коштами Міністерства оборони. Правоохоронці тоді не називали імені підозрюваного, проте, за даними медіа, йдеться про колишнього народного депутата Максима Микитася. До обрання до Верховної Ради він був керівником будівельної компанії «Укрбуд».

За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало договори з компаніями, підконтрольними тодішньому парламентарю, контракти на будівництво складів для зберігання ракет та боєприпасів на суму близько 3 мільярда гривень. Будівництво мали завершили до 2021 року. У НАБУ стверджують, що частиною цих коштів нардеп планував заволодіти, але не міг цього зробити через законодавчі обмеження. Тому, за даними слідства. колишній депутат та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України забезпечили схвалення змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів.

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Відтак з листопада по грудень 2018 року компанії депутата отримали від Міноборони понад 307 мільярдів гривень. Водночас будівництво складів, додає НАБУ, «фактично не розпочали», а кошти вивели на рахунки інших компаній. Микитась ці обвинувачення публічно не коментував.

Колишньому депутату Микитасеві раніше вже інкримінували махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня 2020 року НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків більш ніж у 81 мільйон.