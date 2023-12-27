ВАКС взяв під варту одного з фігурантів справи щодо корупції в Держспецв’язку – прокуратура

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід одному з підозрюваних у справі по заволодіння коштами Держспецзв’язку – про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 27 грудня.

Йдеться про колишнього директора державного підприємства, підпорядкованого Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації. У листопаді 2023 року слідчий суддя призначив йому заставу на суму 30 мільйонів гривень.

Як повідомляє прокуратура, заставу за підозрюваного в повному обсязі так і не внесли, тож обвинувачення звернулося до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

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«ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 мільйонів гривень застави. На виконання рішення суду особу взято під варту у залі суду», – заявила пресслужба відомства.

20 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили, що керівнику Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру в заволодінні 62 мільйонами гривень.

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Справа стосується закупівлі інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних, у 2021 році. За даними слідства, договір на закупівлі дістався компанії, підконтрольній «організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю».

Того ж дня уряд звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв’язку. Виконувати обов’язки голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України буде Дмитро Маковський.

24 листопада стало відомо, що колишній голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь вийшов з-під варти через день після обрання йому запобіжного заходу. Суд визначив йому суму застави у 25 мільйонів гривень.