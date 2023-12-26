САП: суд обмежив термін ознайомлення зі справою ексголови Верховного суду

Вищий антикорупційний суд обмежив ознайомлення з матеріалами стороні захисту у справі щодо колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 26 грудня.

За повідомленням, ВАКС ухвалив це рішення за клопотанням сторони обвинувачення.

«Встановлено строк для ознайомлення до 01.03.2024 включно. Після спливу цього часу сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів», – йдеться в повідомленні.

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Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України. Після цього Вищий антикорупційний суд постановив взяти Князєва під варту терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 107 млн грн. Згодом заставу зменшили, наразі вона становить 27 мільйонів гривень.

Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня повідомили за ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. 12 жовтня, за даними САП, суд затвердив угоду про визнання винуватості між адвокатом та прокурором.