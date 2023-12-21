Посадовцю столичного КП повідомили про підозру через будівництво Подільського мосту

Заступнику директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» повідомили про підозру через завищену вартість будівництва Подільського мосту через Дніпро – про це повідомила Національна поліція 21 грудня.

«Посадовець підписав акти прийому виконаних будівельних робіт зі значно завищеними відомостями про вартість експлуатації окремої будівельної техніки, – йдеться в повідомленні.

За даними досудового розслідування, посадовець отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не перевіривши відповідність обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин.

«Проведена надалі судово-будівельна технічна експертиза підтвердила завищення витрат на оренду спеціальної техніки. За попередніми висновками, сума збитків столичному бюджету сягає 24 мільйони гривень», – заявляє поліція.

Читайте також: Правоохоронці оглядають місце просідання ґрунту над тунелем метро в Києві

Посадовцю повідомили про підозру в службовій недбалості. При цьому Нацполіція нагадує, що йому вже повідомляли про аналогічну підозру через необґрунтовано завищені ціни на пісок, які підвищили вартість будівництва на 6,5 мільйонів гривень.

Київська міська прокуратура уточнює, що договір на будівництво мосту комунальне підприємство та генеральний підрядник уклали в квітні 2017 року. У червні 2023 року КП, генпідрядник та підрядна організація підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з витратами на експлуатацію машин і механізмів (дизельних компресорів, кранів, насосів, бурової установки тощо) за завищеними цінами, вважають правоохоронці.

Слідство також стверджує, що знайшло докази перерахування коштів підприємствам з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі господарських товарів і запчастин « для переведення в готівку та розподілу між фігурантами».

Київська міська державна адміністрація наразі не коментувала повідомлення.

Читайте також: «Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі, навіть за умови ремонту мосту у 2024 році – КМДА

Мер Києва Віталій Кличко в листопаді оприлюднив відео з Подільського мосту. «Незабаром», каже він, сидячи на позашляховику, що їде мостом.

Будівництво Подільського мосту було погоджене в 1993 році, але неодноразово зупинялося через брак фінансування.

У вересні 2021 року Київська міська прокуратура заявила про огляд Подільського мосту в Києві у рамках провадження про можливе привласнення коштів та службову недбалість. У листопаді того ж року Служба безпеки України заявила про викриття схеми розкрадання коштів при будівництві Подільського мосту в Києві.