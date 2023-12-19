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«Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі, навіть за умови ремонту мосту у 2024 році – КМДА

На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту Метро
На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту Метро

Заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену, повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

«Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. «Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі», – заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Раніше у деяких Telegram-каналах з’явилися повідомлення про можливий транспортний колапс на «червоній» гілці метро у зв’язку з планованим ремонтом мосту, яким проїжджають поїзди з лівого на правий берег Києва і навпаки. Нині у столиці з обмеженнями працює «синя» гілка метрополітену.

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