У КМДА повідомили про перші відшкодування поїздок пасажирам через пересадку на станції метро «Либідська»

У Київміськадміністрації повідомили, що за першу добу роботи системикомпенсації поїздок пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро «Либідська», повернуто майже 18,5 тисяч поїздок.

«Із них – 9 729 поїздок компенсували тим, хто в якості пересадки використовував наземний громадський транспорт, 8 624 – додаткові поїздки в метро на «синій» гілці. Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч гривень», – повідомили в КМДА.

Раніше стало відомо, що столична влада ініціювала систему компенсацій за пересадку через ремонт ділянки між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» у Києві.

У КМДА пояснювали, що компенсація працюватиме для пластикових та цифрових транспортних карток, а також QR-квитків, створених з поїздок. Картку треба валідувати в наземному транспорті та метро, як зазвичай, і поїздка через вимушену пересадку має повернутися на картку протягом доби.

8 грудня в Київській міській держадміністрації повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколоґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Водночас влада запропонувала «човниковий» рух поїздів між станціями метро «Теремки» – «Деміївська», а також додала низку наземних маршрутів.

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.