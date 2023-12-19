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У КМДА повідомили про перші відшкодування поїздок пасажирам через пересадку на станції метро «Либідська»

Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч гривень
Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч гривень

У Київміськадміністрації повідомили, що за першу добу роботи системикомпенсації поїздок пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро «Либідська», повернуто майже 18,5 тисяч поїздок.

«Із них – 9 729 поїздок компенсували тим, хто в якості пересадки використовував наземний громадський транспорт, 8 624 – додаткові поїздки в метро на «синій» гілці. Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч гривень», – повідомили в КМДА.

Раніше стало відомо, що столична влада ініціювала систему компенсацій за пересадку через ремонт ділянки між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» у Києві.

У КМДА пояснювали, що компенсація працюватиме для пластикових та цифрових транспортних карток, а також QR-квитків, створених з поїздок. Картку треба валідувати в наземному транспорті та метро, як зазвичай, і поїздка через вимушену пересадку має повернутися на картку протягом доби.

8 грудня в Київській міській держадміністрації повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколоґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Водночас влада запропонувала «човниковий» рух поїздів між станціями метро «Теремки» – «Деміївська», а також додала низку наземних маршрутів.

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

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