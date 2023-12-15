Київська влада пояснила, як працюватиме компенсація поїздок через ремонт на синій гілці метро

Система компенсації поїздок через пересадки на станції метро «Либідська» на час ремонту тунелів запрацює в понеділок, 18 грудня, повідомив Департамент транспортної інфраструктури Києва 15 грудня.

За повідомленням, місто буде компенсувати проїзд у тимчасових маршрутах 2м, 60, 43к та додаткові поїздки у метро на синій гілці. У департаменті обіцяють, що проїзд коштуватиме не більше 8 гривень.

«Наприклад, якщо скористатися автобусом 2м з Теремків до Либідської, а потім доїхати у центр на метро, то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Навіть за дві або три вимушені пересадки, все одно оплачуєте лише одну поїздку. Але час у дорозі не має перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала», – пояснили у відомстві.

Компенсація працюватиме для пластикових та цифрових транспортних карток, а також QR-квитків, створених з поїздок. Картку треба валідувати в наземному транспорті та метро, як зазвичай, і поїздка через вимушену пересадку має повернутися на картку протягом доби.

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Київрада на засіданні 14 грудня ухвалила рішення про компенсацію пасажирам метро вартості вимушеної пересадки на наземний транспорт на станції «Либідська».

8 грудня в Київській міській держадміністрації повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколоґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Закриті станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги.

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Тунелі між станціями «Деміївською» і «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках. Станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» – у листопаді 2013 року.