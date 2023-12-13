ОГП: експерти оглянули тунелі на «Деміївській», у ході обшуків сьогодні вилучають документи про експлуатацію

В Офісі генпрокурора повідомляють про огляд експертами перегінного тунелю між станціями київського метро «Деміївська» – «Либідська».



За результатами огляду, експерти провели обміри тріщин у тунельних спорудах та склепінь.



В ОГП кажуть, що експерти також констатували необхідність детального аналізу проектної, будівельної, виконавчої та іншої документації та геодезії з лабораторними дослідженнями води та ґрунту.



Раніше стало відомо про обшуки в офісних приміщеннях департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП «Київський метрополітен» та проектної організації, яка зробила проєкт перегінних тунелів. В ОГП зазначають, що мета цих слідчих дій – вилучення документів щодо будівництва та експлуатації перегінних тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» в поймі річки Либідь для їх подальшого дослідження слідчими та експертами.

Читайте також – Підтоплення метро у Києві: коли запустять човниковий рух між станціями

8 грудня в КМДА повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Закриті станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги.

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Тунелі між станціями «Деміївською» та «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках. Станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» – у листопаді 2013 року.