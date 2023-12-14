Кличко: пасажирам київського метро компенсуватимуть вимушену пересадку на станції «Либідська»

Київрада на засіданні 14 грудня ухвалила рішення про компенсацію пасажирам метро вартості вимушеної пересадки на наземний транспорт на станції «Либідська», пов’язаної з закриттям шести станцій «синьої» гілки метро, повідомив мер Віталій Кличко.

«Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси і тролейбуси через закриті шість станцій «синьої» гілки метро. Маршрут із Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн. При цьому під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом і метро платитиме тільки за одну поїздку», – написав Кличко у телеграмі.

За його словами, система повернення поїздок запрацює в понеділок, 18 грудня, а деталі, як це діятиме, «Київ Цифровий» опублікує 15 грудня.

Читайте також – Підтоплення метро у Києві: коли запустять човниковий рух між станціями

8 грудня в Київській міській держадміністрації повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколоґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Закриті станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги.

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Тунелі між станціями «Деміївською» і «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках. Станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» – у листопаді 2013 року.