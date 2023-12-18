У місцях просідання ґрунту поблизу станції метро «Деміївська» проводять геологічні дослідження – КМДА

Ззовні в місцях просідання ґрунту поблизу станції метро «Деміївська» у Києві пробурили свердловини для проведення геологічних досліджень, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«Протягом двох тижнів будуть готові результати, після чого можна буде оцінити об’єми та види робіт із ліквідації просадки. Також за результатами геологічних досліджень можна буде визначити, яка ситуація біля самого тунелю, а саме внизу під землею», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає.

«Навколо лише тимчасові споруди, які демонтують, аби провести відповідні роботи», – зауважив він.

Напередодні столична влада повідомила, що поблизу станції метро «Деміївська» зафіксували просідання ґрунту. Воно сталося ще до закриття шести станцій «синьої» гілки.

8 грудня в Київській міській держадміністрації повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколоґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Водночас влада запропонувала «човниковий» рух поїздів між станціями метро «Теремки» – «Деміївська», а також додала низку наземних маршрутів.

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Тунелі між станціями «Деміївською» і «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках. Станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» – у листопаді 2013 року.