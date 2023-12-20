Обшуки в міськраді Ужгорода: поліція каже про справу на 700 млн грн збитків державі

У Нацполіції 20 грудня повідомили про обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради Ужгорода, комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних у справі про проведення ремонтних робіт у місті зі збитками державі на 700 000 гривень.

«Посадові особи Департаменту Ужгородської міської ради, комунального підприємства та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Для цього вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості робіт. Як наслідок сума завданих збитків становить майже 700 тисяч гривень, що підтверджується експертними висновками», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів начальникові відділу одного з Департаментів Ужгородської міськради та директору комунального підприємства, а також підряднику повідомили підозру за статтями про розтрату і службове підроблення.

Коментарів від керівництва Ужгородської міськради щодо ситуації наразі немає.