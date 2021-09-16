Правоохоронці оглядають Подільський міст через справу про привласнення коштів – прокуратура Києва

Правоохоронні органи здійснюють огляд Подільського мосту в Києві у рамках провадження про можливе привласнення коштів та службову недбалість, повідомляє Київська міська прокуратура 16 вересня.

За повідомленням, огляд здійснюється у відповідності до ухвали суду за участі експертів.

«У кримінальному провадженні тривають експертизи з метою встановлення інших фактів неналежного проведення будівельних робіт та завищення цін на їх виконання, які призводять до привласнення коштів територіальної громади міста Києва», – додають у відомстві.

Подільська окружна прокуратура повідомила першому заступнику керівника комунального підприємства «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» про підозру в службовій недбалості та керівнику генеральної підрядної організації – про привласнення коштів у справі про будівництво Подільського мосту 16 серпня.

За версією слідства, бюджет Києва зазнав збитків на понад 4,5 мільйона гривень «через неналежне виконання робіт з фарбування залізобетонних прольотних плит автопроїзду».

У КМДА не коментували наразі огляд мосту.