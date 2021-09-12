Поліція: у селі під Києвом знайшли мертвим суддю одного зі столичних судів

Поліція Київської області повідомляє, що в селі Погреби 11 вересня виявили тіло судді з Києва.

«Поліція Київщини підтверджує факт смерті одного із столичних суддів у селі Погреби Броварського району… На місці події працювали працівники Державного бюро розслідувань, які і будуть проводити розслідування даного кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

Причини смерті, а також імені судді чи того, в якому зі столичних судів він працював, у поліції не уточнили.

За даними ЗМІ, йдеться про суддю Печерського райсуду Києва.