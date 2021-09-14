З коледжу у Києві евакуювали понад 100 людей через повідомлення про вибухівку, яке не підтвердилось

У Києві поліція перевірила повідомлення про мінування коледжу, вибухонебезпечні пристрої не виявлено.

Як повідомили у пресслужбі поліції Києва, у результаті обстеження будівлі та прилеглої території правоохоронці жодних небезпечних пристроїв не знайшли. Навчання відновили у звичайному режимі.

За фактом розпочато кримінальне провадження про «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». Поліцейські з’ясовують, хто міг про таке повідомити.

Близько 8:30 до поліції надійшла інформація про мінування столичного коледжу у провулку Зоряний на Подолі. З навчального закладу евакуювали понад 100 людей – студентів, викладачів та інших працівників.