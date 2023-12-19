Правоохоронці оглядають місце просідання ґрунту над тунелем метро в Києві

Поліція додатково оглядає тунелі київського метрополітену, де сталося підтоплення – про це повідомили правоохоронці та Офіс генерального прокурора 19 грудня.

«Слідчі дії проводяться у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель метрополітену», – повідомила Нацполіція.

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За повідомленням, слідчі провели «ретельний огляд» тунелю між станціями метро «Деміївська» і «Либідська», а також поверхні над тунелем, русла річки Дніпро та місцевості довкола. У рамках кримінального провадження також призначили комплексну судову будівельно-технічну експертизу.

Офіс генерального прокурора додає, що в ході огляду 17 і 19 грудня правоохоронці виявили просідання ґрунту з появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.

«Зафіксовані результати огляду будуть скеровані до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» та причин виникнення аварійної ситуації», – додає прокуратура.

Напередодні пресслужба КМДА повідомила, що ззовні в місцях просідання ґрунту поблизу станції метро «Деміївська» у Києві пробурили свердловини для проведення геологічних досліджень.

8 грудня в Київській міській держадміністрації повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколоґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Закриті станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги.

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Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Тунелі між станціями «Деміївською» і «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках. Станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» – у листопаді 2013 року.