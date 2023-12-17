У Києві поблизу «Деміївської» сталося просідання ґрунту – у КМДА кажуть, що «критичних змін» немає

У Києві поблизу станції метро «Деміївська» відбулося просідання ґрунту. Воно сталося ще до закриття шести станцій «синьої» гілки, зазначають у пресслужбі міської державної адміністрації.

«Одразу за ним (обвалом ґрунту – ред.) був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували. Наразі стан тунелю між станціями метро «Деміївська» –«Либідська» стабілізований і повністю контрольований», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилюючих конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається.

8 грудня в Київській міській держадміністрації повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколоґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Закриті станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги.

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Тунелі між станціями «Деміївською» і «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках. Станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» – у листопаді 2013 року.