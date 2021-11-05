СБУ заявляє про розкрадання близько 3 мільярдів гривень на будівництві Подільського мосту

Служба безпеки України заявила про викриття схеми розкрадання коштів при будівництві Подільського мосту в Києві.

За твердженням відомства, група осіб штучно завищувала вартість робіт на мосту та підроблювала акти про виконані роботи. За даними СБУ, йдеться про механізм розкрадання суми на 3 мільярда гривень.

«Фігуранти цієї оборудки залучили до протиправного механізму ділків, які: виготовляли підроблену бухгалтерську документацію; вели так звану тіньову бухгалтерію; створювали та підшукували ризикові юридичні особи для їх подальшого використання в протиправній діяльності», – додають у відомстві.

Правоохороці провели обшуки, вилучивши в тому числі печатки контрагентів головного підрядника з будівництва мосту.

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Кримінальну справу відкрили за статтями про замах на привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

«Проводяться слідчі дії для оголошення фігурантам про підозру, а також встановлення всіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності», – повідомляє пресслужба, не уточнюючи осіб причетних до справи.

Київська міська державна адміністрація наразі не коментувала це повідомлення СБУ.

Мер Києва Віталій Кличко 5 листопада повідомив, що вирішив звільнити заступника голови КМДА Олександра Густєлєва «через затягування робіт» із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.