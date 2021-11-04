У Києві з’явився сквер імені Василя Сліпака

У Києві з’явився сквер імені загиблого на Донбасі воїна-співака Василя Сліпака.

Як повідомили у Київміськраді, сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році розташований на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік у Подільському районі.

Загалом сьогодні міськрада перейменувала 12 вулиць та провулків, та встановила назви двом площам, скверу та вулиці.

Василь Сліпак народився у Львові в 1974 році, у 1997 році поїхав співати в Паризьку національну оперу, а з початком Революції гідності став волонтером у Франції і збирав гроші на Євромайдан. У 2015 році Сліпак вирішив поїхати захищати Україну на схід, він вступив до Добровольчого українського корпусу, де отримав позивний «Міф» – скорочення від «Мефістофель», арію якого співак неодноразово виконував.

Василь Сліпак загинув у бою 29 червня 2016 року.

У квітні 2017 року воїнові-співаку було посмертно присвоєне звання Героя України «за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Василь Сліпак похований у Львові на Личаківському цвинтарі.