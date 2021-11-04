У пожежі в Києво-Печерській лаврі постраждали троє людей – КМДА

Троє людей постраждали внаслідок пожежі, яка вдень 4 листопада спалахнула в Києво-Печерській лаврі, повідомляє Київська міськдержадміністрація.

«Один із постраждалих вистрибнув із вікна (у нього підозра на перелом), ще двоє осіб надихались чадним газом. Рятувальники проводять розвідку суміжних приміщень та роботи з розкриття покрівлі», – інформує КМДА.

Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило у фейсбуці, що «одна людина отримала травми середньої тяжкості». У відомстві вказують, що іконописна майстерня, де виникла пожежа, розташована у будівлі – пам'ятці місцевого значення, котра перебуває в користуванні монастиря. Мінкультури поінформувало, що у будівлі немає значних ушкоджень.

Раніше в столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що сьогодні вдень на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа, яка виникла о 13:45 і була ліквідована о 14:45. За даними ДСНС, причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс (Московського патріархату), що є пам’яткою історії та архітектури.