Пожежа у Києво-Печерській лаврі – понад пів сотні рятувальників гасили полум’я в майстерні з розпису ікон

У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що сьогодні вдень на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа.

«О 13:45 у Печерському районі по вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа в двоповерховій будівлі корпусу №68 на другому поверсі (де розташована майстерня по розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю (площа уточнюється). О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 – ліквідували. До гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс (Московського патріархату), що є пам’яткою історії та архітектури.