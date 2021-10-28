АМКУ оштрафував дві компанії на 182,5 мільйона гривень через будівництво Подільського мосту

Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії у зв’язку з будівництвом Подільського мостового переходу в Києві, повідомляє пресслужба відомства 28 жовтня.

За повідомленням, комітет оштрафував компанії «Форма» та «Еко-Буд-Трейд», звинувативши їх у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції.

Йдеться про роботи на замовлення комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва»:

«Будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві. Від дамби Русанівських садів до бульвару Перова – генпідрядні роботи»

«Будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві – генпідрядні роботи»

«Комітет встановив, що внаслідок змови переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Буд-Трейд». З ним було укладено відповідні договори на загальну суму 6,103 мільярда гривень з ПДВ і компанія наразі будує мостовий перехід. За змову під час участі у торгах Комітет оштрафував ТОВ «Форма» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на загальну суму 182 596 969 гривень», – йдеться в повідомленні.

Також, додають у АМКУ, компанії втрачають право на участь у публічних закупівлях на три роки.

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Згадані в повідомленні підприємства не коментували цю заяву публічно, як і комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» та Київська міська державна адміністрація.

У вересні Київська міська прокуратура заявила про огляд Подільського мосту в Києві у рамках провадження про можливе привласнення коштів та службову недбалість.