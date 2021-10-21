Прокуратура повідомила про нові обшуки на комунальному підприємстві в Києві

Київська міська прокуратура повідомила про обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району Києва» в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

«Згідно із матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2020 – 2021 років здійснило поставку паливно-мастильних матеріалів на замовлення комунального підприємства на суму у понад 5,6 мільйона гривень. При цьому в ході слідства встановлено, що всупереч закону України «Про публічні закупівлі» і попри незначне коливання цін на вказані матеріали, до договору поставки неодноразово вносилися зміни щодо суттєвого підвищення ціни», – йдеться в повідомленні.

У згаданому комунальному підприємстві ситуацію не коментували.

19 жовтня у прокуратурі Києва повідомляли про обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства «Київтеплоенерго» в рамках розслідування у справі про розтрату коштів на ремонті теплових мереж.

Від літа поточного року на комунальних підприємствах і в департаментах Київської міської державної адміністрації розпочалися численні обшуки. Соратники міського голови Віталія Кличка раніше назвали це тиском влади на нього як на конкурента. В Офісі президента це заперечили і заявили про «факти корупції у столичній владі та у комунальних підприємствах Києва».