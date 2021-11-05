Кличко повідомив про звільнення свого заступника через темпи зведення мосту у Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ухвалив рішення звільнити заступника голови КМДА Олександра Густєлєва «через затягування робіт» із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

«Я сьогодні зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об‘єкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року «поїде». Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат. Все, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. При цьому, заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І кожного разу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення. Я сьогодні поїхав туди сам і побачив, що картина – нерайдужна», – повідомив Кличко у фейсбуці.

Коментарів самого Олександра Густєлєва наразі немає.

Олександра Густєлєва було призначено на посаду заступника голови КМДА у лютому минулого року. До того він очолював комунальну корпорацію «Київавтодор».

Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будують уже кілька десятиліть, планували відкрити до кінця поточного року.