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Кличко повідомив про звільнення свого заступника через темпи зведення мосту у Києві

Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будують уже кілька десятиліть, планували відкрити до кінця поточного року

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ухвалив рішення звільнити заступника голови КМДА Олександра Густєлєва «через затягування робіт» із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

«Я сьогодні зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об‘єкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року «поїде». Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат. Все, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. При цьому, заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І кожного разу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення. Я сьогодні поїхав туди сам і побачив, що картина – нерайдужна», – повідомив Кличко у фейсбуці.

Коментарів самого Олександра Густєлєва наразі немає.

Олександра Густєлєва було призначено на посаду заступника голови КМДА у лютому минулого року. До того він очолював комунальну корпорацію «Київавтодор».

Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будують уже кілька десятиліть, планували відкрити до кінця поточного року.

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