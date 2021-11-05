СБУ заявила про викриття одного з командирів ЗСУ із паспортом РФ, який збирав «військову таємницю»

Служба безпеки повідомила, що контррозвідка викрила полковника ЗСУ, командира одного з підрозділів, «секретоносія з найвищою формою допуску», який має громадянство Росії, та несанкціоновано накопичував таємні військові документи.

«У ході обшуку за місцем проживання військовослужбовця виявлено і вилучено жорсткі диски, флеш носії, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, у т.ч. з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 КК України «Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, «встановлено наявність у вказаного військовослужбовця ЗСУ контактів з діючими військовослужбовцями ЗС Російської Федерації та мешканцями ТОТ АР Крим».

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Російська сторона не коментувала цих заяв СБУ, але Кремль зазвичай заперечує повідомлення про агентурну діяльність в Україні.