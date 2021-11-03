СБУ: контррозвідка викрила на Донбасі «агентурну мережу ФСБ РФ»

У Службі безпеки повідомили, що контррозвідка припинила на Донеччині діяльність російської агентурної мережі.

«Контррозвідники СБ України виявили та припинили діяльність на Донеччині членів агентурної мережі, що діяла під кураторством ФСБ РФ, і координував її один із бойовиків розвідувального підрозділу НЗФ «ДНР». Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили громадяни України, які були завербовані на тимчасово окупованій території Донецької області, та маршрутовані для здійснення розвідки військових об’єктів у районі проведення ООС для вчинення на них диверсійних акцій», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, одного з підозрюваних членів мережі затримали і повідомили про підозру, обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Стосовно інших вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії», – додали в СБУ.

Російська сторона не коментувала цих заяв СБУ, але Кремль зазвичай заперечує, що надає підтримку бойовикам на Донбасі.