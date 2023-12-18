Четвертому підозрюваному в корупції в Київському апеляційному суді призначили заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід четвертому судді Київського апеляційного суду, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди – про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 18 грудня.

«ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 мільйонів гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків», – заявила пресслужба САП.

Пресслужба не називає імені судді, але обставини вказують на В’ячеслава Дзюбіна.

Прокуратура також зазначає, що 15 грудня за клопотанням голови САП, Вища рада правосуддя до 30 січня відсторонила суддів від здійснення правосуддя через притягнення до кримінальної відповідальності.

Читайте також: Суд почав розгляд справи щодо премій Коболєва по суті – САП

8 грудня ВАКС обрав третьому підозрюваному, судді Віктору Глиняному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 гривень.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід іншим суддям КАС Юрію Сливі та Ігорю Паленику.

30 листопада САП і Національне антикорупційне бюро повідомили, що розслідують ймовірне отримання хабара чотирма суддями Київського апеляційного суду. За даними слідства, чотирьох суддів викрили на отриманні 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Київський апеляційний суд 30 листопада заявив, що «рішуче засуджує дії суддів, які вчиняють кримінальні правопорушення, негативно ставиться до випадків корупції у суддівській спільноті, не покриває корупцію і не толерує її».

Як повідомляв «Центр протидії корупції» з посиланням на джерела у САП, суддів Київського апеляційного суду підозрюють в отриманні хабара за рішення про скасування арешту майна однієї з фірм зі справи експрезидента «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва.