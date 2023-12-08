САП: суд продовжив відсторонення мера Сум від посади

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо відсторонення мера Сум від виконання обов’язків. Про це САП повідомила 8 грудня.

За повідомленням, слідчий суддя відсторонив міського голову ще на два місяці у справі про ймовірне одержання неправомірної вигоди. Відтак поточний термін відсторонення – до 8 лютого 2024 року.

У жовтні мера Сум Олександра Лисенка відсторонили від посади на два місяці, до 9 грудня.

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Вищий антикорупційний суд 4 жовтня обрав запобіжний захід міському голові Сум у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3 мільйони гривень. 6 жовтня стало відомо, що Олександр Лисенко вийшов під заставу.

За даними слідства, підозрювані вимагали хабар за вирішення питання щодо тарифу на сміття і «нестворення штучних перешкод» для діяльності одного з підприємств.

Сам Лисенко відкидає звинувачення в отриманні неправомірної вигоди та стверджує, що грошей «не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився».