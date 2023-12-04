ВРП надала згоду на арешт чотирьох суддів Київського апеляційного суду

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою суддів Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливи.



Як повідомляє пресслужба відомства, ці рішення ВРП ухвалила, розглянувши відповідне подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

30 листопада САП і Національне антикорупційне бюро повідомили, що розслідують ймовірне отримання хабара чотирма суддями Київського апеляційного суду. За даними слідства, чотирьох суддів викрили на отриманні 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Їхні імена не розголошувалися.

Київський апеляційний суд 30 листопада заявив, що колектив суддів не може давати оцінок справі, оскільки не знайомий із обставинами провадження. Водночас судова установа «рішуче засуджує дії суддів, які вчиняють кримінальні правопорушення, негативно ставиться до випадків корупції у суддівській спільноті, не покриває корупцію і не толерує її».

Згодом САП повідомила фігурантам справи про корупцію в Київському апеляційному суді повідомили про підозру за статтями про прийняття неправомірної вигоди та вчинення злочину групою осіб.



Як повідомляв «Центр протидії корупції» з посиланням на джерела у САП, суддів Київського апеляційного суду підозрюють в отриманні хабара за рішення про скасування арешту майна однієї з фірм зі справи експрезидента «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва.