САП: чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомили про підозру

Фігурантам справи про корупцію в Київському апеляційному суді повідомили про підозру, заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура увечері 30 листопада.

«Прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду, викритим на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів США за ухвалення рішення про скасування арешту майна», – йдеться в повідомленні.

Підозри кваліфікували за статтями про прийняття неправомірної вигоди та вчинення злочину групою осіб.

Читайте також: Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку

Київський апеляційний суд 30 листопада прокоментував справу, заявивши, що колектив суддів не може давати їй оцінок, оскільки не знайомий із обставинами провадження. Водночас судова установа «рішуче засуджує дії суддів, які вчиняють кримінальні правопорушення, негативно ставиться до випадків корупції у суддівській спільноті, не покриває корупцію і не толерує її».

«Будь-які прояви корупції у судах є неприпустимими, завдають істотної шкоди авторитету правосуддя та мають призводити до невідворотності покарання всіх винних», – йдеться в заяві.

Напередодні САП і Національне антикорупційне бюро повідомили, що розслідують ймовірне отримання хабара чотирма суддями Київського апеляційного суду. За даними слідства, чотирьох суддів викрили на отриманні 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Їхні імена не розголошуються.