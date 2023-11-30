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Правоохоронці розслідують отримання хабара суддями Київського апеляційного суду

Київський апеляційний суд наразі не коментував справу
Київський апеляційний суд наразі не коментував справу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідують ймовірне отримання неправомірної вигоди організованою групою суддів Київського апеляційного суду – про це відомства заявили 30 листопада.

За даними слідства, чотирьох суддів викрили на отриманні 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

«Встановлено, що 28 листопада «суддя-посередник» отримав від представника приватної компанії неправомірну вигоду за задоволення скарги на ухвалу місцевого суду про накладення арешту на повітряні судна», – йдеться в заяві.

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НАБУ додає, що суддя залишив собі 10 тисяч доларів, ще 25 тисяч «поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам». Члени колегії суддів, які розглядали справу в апеляції, розділили цю суму між собою.

«Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, одержані в якості неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру», – додає прокуратура.

Справу попередньо кваліфікували за статтею про одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронці не називають імена суддів. Київський апеляційний суд наразі не коментував справу.

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