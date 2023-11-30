Правоохоронці розслідують отримання хабара суддями Київського апеляційного суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідують ймовірне отримання неправомірної вигоди організованою групою суддів Київського апеляційного суду – про це відомства заявили 30 листопада.

За даними слідства, чотирьох суддів викрили на отриманні 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

«Встановлено, що 28 листопада «суддя-посередник» отримав від представника приватної компанії неправомірну вигоду за задоволення скарги на ухвалу місцевого суду про накладення арешту на повітряні судна», – йдеться в заяві.

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НАБУ додає, що суддя залишив собі 10 тисяч доларів, ще 25 тисяч «поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам». Члени колегії суддів, які розглядали справу в апеляції, розділили цю суму між собою.

«Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, одержані в якості неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру», – додає прокуратура.

Справу попередньо кваліфікували за статтею про одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронці не називають імена суддів. Київський апеляційний суд наразі не коментував справу.