Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктору Жору, йдеться в повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві кажуть, що колишнього чиновника разом із іншими особами підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн гривень.

Як повідомляється, суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

20 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили, що керівнику Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру в заволодінні 62 мільйонами гривень.

Справа стосується закупівлі інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних, у 2021 році. За даними слідства, договір на закупівлі дістався компанії, підконтрольній «організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю».

Того ж дня уряд звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв’язку. Виконувати обов’язки голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України буде Дмитро Маковський.

23 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застави в 25 млн грн ексголові Державної служби спеціального зв’язку.