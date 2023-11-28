Нардепа Лабазюка заарештували на 2 місяці з правом внесення застави у 40 млн грн – ВАКС

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід два місяці під вартою з правом внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень для народного депутата групи «За майбутнє» Сергія Лабазюка з Хмельниччини. Його підозрюють у підкупі держслужбовців. Про це із зали суду передає кореспондент Радіо Свобода.

Прокурори клопотали про взяття під варту нардепа на два місяці із заставою у 100 мільйонів гривень. Водночас адвокат і сам Лабазюк наполягають, що для арешту немає підстав.

«Я найбільше, швидше за все, у цій залі зацікавлений, щоб якомога швидше встановити справедливість і об’єктивність. Я запевняю вас, що я обов’язково буду приїжджати на усі засідання. Прошу об’єктивного рішення для того, щоб я зміг продовжити свою (депутатську – ред.) діяльність», – сказав Сергій Лабазюк у суді під час обрання запобіжного заходу.

Також він додав, що ще не вирішив, чи буде вносити заставу. 40 мільйонів, каже, зараз не має, однак схиляється до того, щоб внести заставу – гроші планує позичити.

НАБУ і САП 21 листопада повідомили про підозру народному депутату і «його спільнику» – керівнику приватної компанії. Прізвище не називала, але колеги депутата по парламенту підтвердили Радіо Свобода, що йдеться про члена групи «За майбутнє» Сергія Лабазюка. За даними слідства, народний депутат і його спільники намагалися підкупити віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, а також голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Як стверджують у НАБУ, у серпні 2023 року депутат звернувся до топпосадовців Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на один мільярд гривень, за це пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

Слідчі стверджують, що після надходження 50 мільйонів гривень за підряд із відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний депутат через довірену особу надав високопосадовцю Держагентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів. Передача грошей відбулася на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були у китайській шкатулці, повідомили в НАБУ.