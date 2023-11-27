Запобіжний захід нардепу Лабазюку: суд пішов у нарадчу кімнату, рішення оголосить 28 листопада

Вищий антикорупційний суд 27 листопада розглянув обрання запобіжного заходу народному депутату від групи «За майбутнє» Сергію Лабазюку. Його підозрюють у підкупі держслужбовців.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, після чотирьох годин засідання, близько 20:30 суддя оголосив про те, що ухвалить рішення до завтра і оголосить його о 8-ій ранку.

Прокурори клопотали про взяття депутата під варту на два місяці з правом внести заставу розміром 100 мільйонів гривень. Водночас депутати і сам Лабазюк наполягають, що для арешту немає підстав. Народний депутат перед засіданням суду заявив, що провину не визнає.

НАБУ і САП 21 листопада повідомили про підозру народному депутату і «його спільнику» – керівнику приватної компанії. Прізвище не називала, але колеги депутата по парламенту підтвердили Радіо Свобода, що йдеться про члена групи «За майбутнє» Сергія Лабазюка. За даними слідства, народний депутат і його спільники намагалися підкупити віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, а також голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Як стверджують у НАБУ, у серпні 2023 року депутат звернувся до топпосадовців Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на один мільярд гривень, за це пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

Слідчі стверджують, що після надходження 50 мільйонів гривень за підряд із відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний депутат через довірену особу надав топпосадовцю Держагентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів. Передача грошей відбулася на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були у китайській шкатулці, повідомили в НАБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро України 21 листопада заявили про викриття народного депутата «Слуги народу» Андрія Одарченка на спробі підкупу топпосадовця біткойнами.

Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Одарченко заперечив, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Він визнав контакти з Найємом, але заявив, що той нібито просив навчити його користуватися криптовалютою. Крім того, депутат заявив, що справа проти нього може бути свідченням «політичних чи якихось інших переслідувань».

22 листопада Вищий антикорупційний суд арештував депутата від «Слуги народу» Андрія Одарченка на два місяці з можливістю внесення застави. За даними «Центру протидії корупції», Одарченко вийшов з-під варти під заставу в 15 мільйонів гривень.