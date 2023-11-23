Хто і як хоче нажитися на відбудові: масштаби і схеми корупції

Хто і як хоче нажитися на відбудові?



Днями НАБУ заявило про оголошення підозри народному депутату у спробі підкупу топпосадовця біткоїнами. Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від «Слуги народу» Андрію Одарченку. Його арештували на 2 місяці, з можливістю застави у 15 мільйонів гривень. У Суді Одарченко заявив, що не давав хабар голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Які масштаби корупції у сфері відбудови?

Про підозру у хабарництві топчиновнику САП і НАБУ оголосили ще одному народному депутату. Прізвища не назвали, утім медіа написали, що йдеться про депутата групи «За майбутнє» Сергія Лабазюка.

ВАКС взяв під арешт Щиголя. За що?

Також ВАКС взяв під арешт колишнього голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя. Раніше йому та іншим фігурантам оголосили про підозру у заволодінні 62 мільйонами гривень. Деталі.