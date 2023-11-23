Хто і як хоче нажитися на відбудові: масштаби і схеми корупції

- Хто і як хоче нажитися на відбудові?
Днями НАБУ заявило про оголошення підозри народному депутату у спробі підкупу топпосадовця біткоїнами. Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від «Слуги народу» Андрію Одарченку. Його арештували на 2 місяці, з можливістю застави у 15 мільйонів гривень. У Суді Одарченко заявив, що не давав хабар голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.
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- Які масштаби корупції у сфері відбудови?
Про підозру у хабарництві топчиновнику САП і НАБУ оголосили ще одному народному депутату. Прізвища не назвали, утім медіа написали, що йдеться про депутата групи «За майбутнє» Сергія Лабазюка.
- ВАКС взяв під арешт Щиголя. За що?
Також ВАКС взяв під арешт колишнього голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя. Раніше йому та іншим фігурантам оголосили про підозру у заволодінні 62 мільйонами гривень. Деталі.
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