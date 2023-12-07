Другого суддю Київського апеляційного суду взяли під варту із заставою в 2,5 мільйона гривень

Вищий антикорупційний суд 6 грудня обрав запобіжний захід ще одному судді Київського апеляційного суду Юрію Сливі – про це йшлося в трансляції засідання суду, а також у повідомленні ВАКС.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та взяв суддю під варту на 60 днів з дня фактичного затримання. Водночас йому обрали як альтернативу заставу в 2,5 мільйона гривень. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

«У разі внесення застави у визначеному слідчим суддею розмірі вважатиметься, що до підозрюваного застосований запобіжний захід у вигляді застави», – зазначає суд.

У разі внесення застави на підозрюваного покладуть низку процесуальних обов’язків.

Запобіжний захід ще одному судді КАС обиратимуть сьогодні, 7 грудня.

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30 листопада САП і Національне антикорупційне бюро повідомили, що розслідують ймовірне отримання хабара чотирма суддями Київського апеляційного суду. За даними слідства, чотирьох суддів викрили на отриманні 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Київський апеляційний суд 30 листопада заявив, що «рішуче засуджує дії суддів, які вчиняють кримінальні правопорушення, негативно ставиться до випадків корупції у суддівській спільноті, не покриває корупцію і не толерує її».

Згодом САП повідомила фігурантам справи про корупцію в Київському апеляційному суді повідомили про підозру за статтями про прийняття неправомірної вигоди та вчинення злочину групою осіб.

Вища рада правосуддя 4 грудня надала згоду на утримання під вартою суддів Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливи.



Як повідомляв «Центр протидії корупції» з посиланням на джерела у САП, суддів Київського апеляційного суду підозрюють в отриманні хабара за рішення про скасування арешту майна однієї з фірм зі справи експрезидента «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва.