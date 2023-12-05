ВАКС взяв під варту суддю Київського апеляційного суду, підозрюваного в отриманні хабара

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до судді Київського апеляційного суду Ігоря Паленика запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 лютого 2024 року із альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн грн.

Підозрюваного взяли під варту у залі суду.

Як повідомляє пресслужба ВАКС, у разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки – прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, не залишати Київ без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі особами.

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП.

30 листопада САП і Національне антикорупційне бюро повідомили, що розслідують ймовірне отримання хабара чотирма суддями Київського апеляційного суду. За даними слідства, чотирьох суддів викрили на отриманні 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Їхні імена не розголошувалися.

Київський апеляційний суд 30 листопада заявив, що колектив суддів не може давати оцінок справі, оскільки не знайомий із обставинами провадження. Водночас судова установа «рішуче засуджує дії суддів, які вчиняють кримінальні правопорушення, негативно ставиться до випадків корупції у суддівській спільноті, не покриває корупцію і не толерує її».

Згодом САП повідомила фігурантам справи про корупцію в Київському апеляційному суді повідомили про підозру за статтями про прийняття неправомірної вигоди та вчинення злочину групою осіб.

Вища рада правосуддя 4 грудня надала згоду на утримання під вартою суддів Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливи.



Як повідомляв «Центр протидії корупції» з посиланням на джерела у САП, суддів Київського апеляційного суду підозрюють в отриманні хабара за рішення про скасування арешту майна однієї з фірм зі справи експрезидента «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва.